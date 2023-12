La comunità di Sassocorvaro Auditore è avvolta nel dolore e nel lutto per la prematura scomparsa di Alice Tiberi, una giovane di 21 anni, studentessa, che si è spenta martedì scorso a seguito di un improvviso malore. La cerimonia funebre sarà celebrata alle ore 15 di oggi nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo a Mercatale di Sassocorvaro.

La terribile scoperta fatta dalla vicina

A scoprirla esanime nel letto è stata la vicina di casa, allertata dalla mamma che si era preoccupata perché la figlia non rispondeva al telefono. Allertati i soccorsi, i sanitari del 118 hanno subito eseguito il massaggio cardiaco e tutte le tecniche di rianimazione. Con l’eliambulanza, Alice è poi stata portata all’Ospedale di Ancona.

La 21enne avrebbe accusato un improvviso malore mentre dormiva, poi dopo qualche giorno di ricovero all’ospedale regionale di Torrette il suo cuore ha smesso di battere per sempre.

Il cordoglio dell’amministrazione comunale

Il sindaco Daniele Grossi del Comune di Sassocorvaro Auditore ha espresso tutto il suo cordoglio: “In questo tristissimo momento per i cittadini esprimo alla famiglia, ai parenti e agli amici, profondo cordoglio per la scomparsa prematura di Alice e, accanto alla mia vicinanza ed affetto, anche quella di tutta l’Amministrazione comunale. Quando si spegne una giovane vita, nessuna parola può essere appropriata o essere di conforto, ma è con senso di comunità che vogliamo, in modo tangibile, esprimere il dolore del paese spegnendo le luci Natalizie di Mercatale”.

