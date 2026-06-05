Un improvviso malore ha causato la morte del noto musicista Antonio Di Bennardo, figura di rilievo nell’ambito musicale locale. L’episodio è avvenuto nella mattinata di oggi, venerdì 5 giugno 2026, presso una stazione di servizio nel comune di Marcianise, in provincia di Caserta, lasciando sgomenta la comunità di Mugnano di Napoli, sua città di residenza.

Secondo le prime ricostruzioni, Antonio Di Bennardo, di 55 anni, si era fermato per effettuare un rifornimento di carburante quando ha improvvisamente accusato un grave malore. L’uomo è caduto a terra privo di sensi senza riuscire a chiedere aiuto. Un altro automobilista presente ha prontamente allertato il servizio d’emergenza 118, che ha inviato un’ambulanza sul posto. Nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari, ogni tentativo di rianimazione è risultato vano e il musicista è stato dichiarato deceduto sul luogo.

La notizia della scomparsa di Antonio Di Bennardo si è rapidamente diffusa a Mugnano di Napoli, provocando un profondo cordoglio nella cittadinanza. Il musicista, noto con il nome d’arte Antonio Di Bennardo Music Live, era considerato un punto di riferimento per l’intrattenimento locale grazie alla sua presenza costante in eventi pubblici e privati. La sua figura professionale e personale era molto apprezzata in tutta l’area metropolitana di Napoli.

Il sindaco di Mugnano di Napoli, Luigi Sarnataro, ha espresso pubblicamente il proprio dolore ricordando il musicista come un “vero amico della comunità”. In un messaggio ufficiale ha sottolineato l’importanza del contributo di Di Bennardo nelle manifestazioni culturali e sociali organizzate nel corso degli anni, evidenziando la sua disponibilità e il forte legame con il territorio.

Nel suo discorso istituzionale, il sindaco Luigi Sarnataro ha evidenziato le qualità umane e professionali di Antonio Di Bennardo, definendo la sua musica come fonte di gioia e intrattenimento per migliaia di cittadini. Ha inoltre sottolineato come il musicista abbia lasciato un segno indelebile caratterizzato da passione, umanità e dedizione all’arte. Le più sentite condoglianze sono state rivolte ai familiari, agli amici e a tutte le persone che hanno condiviso il percorso umano e artistico di Di Bennardo, a testimonianza della stima e del rispetto maturati nel tempo da un’intera comunità.