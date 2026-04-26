Malore improvviso, è morto Francesco Schiavone

Una tragedia improvvisa ha scosso la comunità di Marano di Napoli e la Questura di Napoli. Francesco Schiavone, poliziotto di 38 anni, è deceduto a causa di un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo nonostante i tentativi immediati di soccorso.

Il decesso di Schiavone, noto anche con il soprannome di “Sandokan” tra colleghi e amici, ha lasciato un vuoto profondo tra familiari, conoscenti e colleghi. Originario di Marano di Napoli, viveva con la famiglia ed era padre di due bambini.

La notizia ha rapidamente attraversato l’intera comunità locale, generando un clima di incredulità e dolore. All’interno della Questura di Napoli, la morte di Schiavone ha suscitato commozione e sgomento, con colleghi che lo ricordano come un punto di riferimento sia sul piano professionale sia umano.

La figura di Schiavone è stata descritta come quella di un uomo equilibrato, disponibile e sempre pronto ad aiutare, capace di coniugare rigore e umanità nel suo lavoro quotidiano.

A Marano è stata avviata una raccolta fondi finalizzata a sostenere la famiglia di Schiavone in questo momento difficile. Un gesto che si aggiunge ai numerosi messaggi di cordoglio e vicinanza rivolti alla moglie e ai figli rimasti senza il loro punto di riferimento.

Resta il ricordo di un uomo che ha dedicato la sua vita al servizio dello Stato e della comunità. La città di Marano e i colleghi della Questura di Napoli si stringono attorno alla famiglia per condividere il dolore di una perdita improvvisa e dolorosa.