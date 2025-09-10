“Malore improvviso!”. La ministra si accascia e crolla davanti a tutti: il VIDEO shock

Durante una conferenza stampa dedicata all’avvio del suo mandato, la ministra della Salute svedese Elisabet Lann ha avuto un malore improvviso che l’ha costretta a svenire davanti ai presenti. L’episodio è avvenuto mentre la ministra illustrava le priorità del suo incarico, suscitando immediata preoccupazione nella sala. L’evento si è verificato in un momento particolarmente delicato per il sistema sanitario nazionale, attirando l’attenzione sia dei media che dell’opinione pubblica.

Le priorità della ministra sulla sanità

Prima dello svenimento, Elisabet Lann aveva affrontato temi cruciali riguardanti il sistema sanitario svedese, evidenziando le criticità legate ai lunghi tempi di attesa. La ministra ha sottolineato l’importanza di garantire un’assistenza sanitaria equa e di rafforzare il controllo governativo nel settore. Ha inoltre definito inaccettabile che molti cittadini debbano attendere troppo a lungo per ricevere cure mediche, annunciando l’intenzione di promuovere riforme volte a migliorare questo aspetto.

Dettagli sull’episodio in conferenza stampa

Al termine del suo intervento, la ministra si è improvvisamente accasciata, interrompendo la conferenza e provocando un’immediata reazione da parte dello staff presente, che ha prestato prontamente soccorso. Nonostante la scena drammatica, le condizioni di Lann sono risultate meno gravi del previsto. Dopo alcuni minuti, la ministra ha ripreso conoscenza e ha rassicurato i giornalisti sulla sua situazione, definendo l’episodio come un problema momentaneo.

🟡 🇸🇪 MALORE IMPROVVISO: IL MINISTRO SVEDESE DELLA SALUTE CADE DAL PALCO❗

“Calo degli zuccheri”, hanno detto… Sarà sempre successo, naturalmente… ma io non ricordo così tanti casi come negli ultimi anni. E se invece fosse stato…🫣🤐pic.twitter.com/BK8Rt7Mhgh — Massimo Montanari (@M25016096) September 9, 2025

Le spiegazioni ufficiali della ministra

Successivamente, Elisabet Lann ha attribuito lo svenimento a un calo glicemico, definendolo un episodio passeggero di natura fisica. La ministra ha confermato la volontà di proseguire con il proprio programma politico senza modifiche, focalizzandosi sulle riforme della sanità pubblica, settore di fondamentale importanza per i cittadini svedesi. Le sue parole mirano a rassicurare sul proprio stato di salute e sull’impegno nel portare avanti le iniziative annunciate.