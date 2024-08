Malore in casa durante la cena con i figli. Muore a 51 anni il presidente di una famosa squadra di calcio.

Tragedia a tavola: Alberto Lorenzin, 51 anni, è deceduto improvvisamente mentre cenava con i suoi tre figli, Aurora, Andrea e Alida. Lorenzin è stato colpito da una violenta crisi epilettica, seguita da un arresto cardiaco che non gli ha lasciato scampo. Nonostante gli sforzi disperati dei figli, che hanno tentato di rianimarlo, e l’intervento tempestivo dei soccorritori del Suem, ogni tentativo di salvargli la vita è risultato vano.

Lorenzin, che aveva già subito un infarto un mese prima, era una figura ben nota a San Giorgio delle Pertiche, nel padovano, dove aveva ricoperto il ruolo di perito assicuratore e consigliere comunale. La sua passione per il calcio femminile lo aveva portato a diventare presidente della squadra di futsal Kick Off di San Donato, militante in serie A. Sotto la sua guida, il team aveva raggiunto traguardi importanti, tra cui la vittoria della Coppa Italia e della Supercoppa, oltre a una finale di campionato nel 2018 e un prestigioso secondo posto nell’European Women Futsal Tournament.

Il Sindaco di San Giorgio delle Pertiche, Daniele Canella, ha espresso profondo cordoglio per la perdita, ricordando Lorenzin come un professionista appassionato e sempre pronto a offrire consigli. Anche Luca Bergamini, Presidente della Divisione Calcio a 5 femminile, insieme al Consiglio Direttivo, ha condiviso un messaggio di condoglianze sui social, omaggiando i successi ottenuti dal club sotto la sua presidenza.

I funerali di Alberto Lorenzin si terranno martedì 27 agosto alle 16.00 presso la Chiesa di San Giorgio delle Pertiche, dove la comunità si riunirà per dare l’ultimo saluto a una figura molto amata e rispettata.