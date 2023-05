Maltempo e allerta rossa in Emilia-Romagna: la situazione

Il maltempo ha colpito l’Emilia-Romagna con piogge intense che hanno causato allagamenti, frane e problemi idraulici. La situazione è così grave che l’allerta è stata innalzata al livello ‘rossa’ per criticità idraulica nella zona della pianura bolognese, ferrarese e ravennate. L’allerta è in vigore dalle 12 di martedì a tutta la giornata di mercoledì. Si registra anche la prima vittima. Si tratta di un uomo di oltre 80 anni che è morto questa mattina a Castel Bolognese (Ravenna), travolto dalle acque del fiume Senio esondato. Da quanto si apprende, la vittima sarebbe andata in bicicletta in una strada che era stata chiusa per precauzione e sarebbe morta annegata. I carabinieri stanno ora cercando di ricostruire la dinamica dei fatti. Il bilancio dei morti sale però drammaticamente di ora in ora. Un’altra persona è morta e una risulta dispersa dopo il crollo di una casa a Fontanelice (Bologna) per colpa di una frana. I vigili del fuoco stanno cercando di recuperare i corpi, ma non si conosce ancora la loro identità.

Cosa succede a Bologna

In particolare, a Bologna, in via Saffi, si è verificato un nuovo problema a causa del maltempo: il canale Ravone in pressione per le forti piogge ha bucato l’asfalto in alcuni punti all’altezza dei civici 22-24, nei pressi della laterale via Montello. Una rottura che ha comportato la chiusura della strada e il caos traffico in buona parte della città. Il Sindaco Matteo Lepore ha dichiarato che la situazione è “sotto controllo seppur in evoluzione”, ma ha consigliato “a tutti i cittadini dell’area metropolitana di limitare in queste ore gli spostamenti a quelli strettamente necessari”. Le linee di bus sono state deviate, creando disagi per i passeggeri.

Il Savena spaventa

Il Savena, uno dei fiumi più importanti dell’Emilia-Romagna, ha visto aumentare il proprio livello, preoccupando le autorità. A San Lazzaro di Savena, infatti, è stato attivato un piano di evacuazione per mettere in salvo i residenti in caso di necessità. La polizia locale sta monitorando la situazione lungo il Reno e il Savena e nelle strade collinari.