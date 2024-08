Maltempo Italia, crollo delle temperature: quando torna il caldo e quanto durerà. Ecco cosa dicono gli esperti

Come previsto dagli esperti, sta per arrivare su gran parte d’Italia la cosiddetta “rottura dell’estate”, un’interruzione caratterizzata da temporali e un calo delle temperature. L’afa e il caldo intenso che hanno dominato la prima parte di agosto stanno per lasciare spazio a condizioni meteo più fresche, con il rischio di fenomeni estremi dovuti allo scontro tra masse d’aria contrastanti. Durante il fine settimana, l’instabilità aumenterà progressivamente, iniziando dalle aree alpine, con i primi temporali che si estenderanno successivamente alle pianure vicine di Piemonte e Lombardia. Domenica 18 agosto, una perturbazione pericolosa proveniente dal Nord Europa si sposterà verso l’Italia.

Nei prossimi giorni, il maltempo colpirà inizialmente le regioni del Nord, per poi estendersi a gran parte del Centro e fino alla Campania. Si prevede la possibilità di temporali molto violenti, con un elevato rischio di grandinate e persino tornado. Contemporaneamente, ci sarà un drastico calo delle temperature, con una diminuzione fino a 10 gradi in alcune aree, specialmente al Nord.

Le previsioni meteo per sabato 17 agosto indicano temporali possibili al Nord, temporali sparsi al Centro e condizioni instabili attese sulle aree montuose del Sud. Domenica 18 agosto, si prevedono temporali al Nord e piogge anche intense; al Centro, il tempo sarà diffusamente instabile, mentre al Sud si attende un peggioramento in Campania.

Il calo termico è già iniziato, tanto che anche le previsioni per le ondate di calore – con le città più a rischio segnalate dal Ministero della Salute – mostrano una situazione molto diversa rispetto ai giorni precedenti. Oggi, infatti, solo 4 città hanno il bollino rosso, indicativo del rischio maggiore per le ondate di calore: Bari, Brescia, Campobasso e Palermo. Nel resto del Paese, troviamo solo bollini gialli e verdi.

Ma quanto durerà il maltempo? Secondo le ultime previsioni, il caldo tornerà da mercoledì 21 agosto. Se l’inizio della prossima settimana sarà ancora instabile, con il rischio di temporali su tutta Italia, da mercoledì si attende una nuova espansione dell’anticiclone africano, che porterà più sole e un aumento delle temperature.