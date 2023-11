Rebecca De Pasquale al Grande Fratello

Maltempo in Toscana, la disperazione dell’ex gf Rebecca De Pasquale. La sua casa colpita dal maltempo è completamente allagata. Terribili le immagini postate dalla donna sul suo canale Instagram. Come spiegato dal presidente della Regione, Eugenio Giani, due terzi della Toscana sono stati vittima del nubifragio con conseguenze terribili. Sei vittime, dispersi, fiumi esondati, frane, alberi caduti, cantine e case allagate. Oggi pomeriggio, 3 novembre, dovrebbe tornare la pioggia e con essa l’allerta che continua a essere massima. (continua)

Alcune immagini pubblicate da Rebecca

Maltempo in Toscana, la disperazione dell’ex gf Rebecca De Pasquale: “Signore, aiutaci!”

Le conseguenze del maltempo in Toscana e la disperazione dell’ex gf Rebecca De Pasquale. “Ecco la situazione attuale di Prato zona Casale… La forza di reagire non deve assolutamente mancare…”. In diversi video e foto postati da Rebecca si possono notare le stanze della sua abitazione allagate, ma rivolge il suo pensiero a chi sta peggio e ha perso tutto: “Povera gente che ha perso tutto, ecco questa è la situazione. Signore aiutaci“.

Oltre a De Pasquale anche l’ex Miss Italia, Rachele Risaliti ha mostrato la difficilissima situazione di Prato. Laura Torrisi invece ha condiviso alcuni video che le sono stati inviati dai suoi amici.