Mamma e figli giù dal balcone, le parole tremende di Paolo Crepet: “Non è stato un gesto…”

Una tragedia devastante si è consumata a Catanzaro, dove una donna ha fatto precipitare tre figli dal balcone di casa prima di lanciarsi lei stessa nel vuoto. Il bilancio è drammatico: due bambini sono morti sul colpo insieme alla madre, mentre una terza figlia è ricoverata in condizioni gravi. La vicenda ha scosso profondamente la comunità e ha portato alla luce un tema delicato e complesso, quello del disagio psichico invisibile.

La dinamica della tragedia e le prime ricostruzioni

Secondo quanto ricostruito dalla Squadra mobile, la donna, identificata come Anna Democrito, 46 anni, avrebbe fatto cadere i tre figli di età 4 anni, 6 anni e 4 mesi dal terrazzo della sua abitazione. Successivamente, si sarebbe gettata lei stessa nel vuoto. Due dei bambini, quello di 4 anni e il neonato, sono deceduti sul colpo, mentre la bambina di 6 anni è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche.

Durante il tragico episodio, il marito della donna dormiva e si sarebbe svegliato solo dopo aver udito rumori sospetti. Uscito di casa, ha compreso l’entità dell’accaduto. Le indagini della Procura di Catanzaro sono in corso per approfondire la dinamica e le motivazioni del gesto.

Il ruolo del disagio psichico nella tragedia

La Procura ha confermato che la donna aveva manifestato in passato un disagio di natura psichiatrica. Gli accertamenti mirano ora a chiarire come questo abbia influito sulla decisione fatale. I vicini la descrivevano come una persona schiva e molto religiosa, con lievi disturbi psichici, ma nessuno avrebbe immaginato un epilogo così drammatico.

La presenza di un neonato di appena quattro mesi ha fatto ipotizzare a esperti e osservatori anche una possibile depressione post-partum, condizione che può aggravare la fragilità mentale soprattutto in assenza di un sistema di supporto adeguato.

Parole dello psichiatra Paolo Crepet sul caso

Lo psichiatra Paolo Crepet è intervenuto sul caso, sottolineando che non si tratta di un gesto impulsivo o casuale. In una dichiarazione al Messaggero, ha affermato: “Non è un semplice gesto d’impeto” e ha evidenziato come la vera radice del problema sia la solitudine totale della donna, un isolamento che può trasformarsi in una prigione invisibile.

Crepet ha aggiunto: “Questa madre era semplicemente sola, profondamente sola” e ha rimarcato come il suo disagio non sia stato intercettato da nessuno. Per lo psichiatra, la mancanza di relazioni umane autentiche, spesso sostituite da una socialità virtuale, è un problema centrale nella società contemporanea.

Il contesto sociale e le prospettive delle indagini

Le autorità continuano le indagini per definire più precisamente la dinamica e le motivazioni della tragedia, con particolare attenzione all’aspetto psichico della donna. La comunità è ancora sotto shock e la vicenda solleva interrogativi importanti sul ruolo delle reti di supporto sociale e sulla capacità di intercettare situazioni di disagio prima che sfocino in eventi irreparabili.

Questa vicenda mette in evidenza la necessità di una maggiore attenzione alle condizioni di isolamento e fragilità mentale, soprattutto in contesti familiari complessi e delicati come quello di una madre con figli piccoli.