Flavio Insinna cuore d’oro. Una notizia che fa credere ancora nella bontà dell’umanità, in un periodo storico in cui si fa fatica a sperarci ancora. Vediamo insieme cos’ha fatto il conduttore televisivo.

La storia e il cuore grande di Flavio Insinna

Serena Scandellari è un’illustratrice freelance di 48 anni che, tra due settimane, si ritroverà senza una casa, insieme alla sua mamma 75enne: entrambe il 9 aprile dovranno lasciare la casa in cui vivono in affitto alla periferia di Bologna a causa di uno sfratto esecutivo. Trovarne un’altra è un’impresa ardua, a causa delle scarse garanzie che una pensionata e una libera professionista possono offrire: Serena lo aveva raccontato a Today, e la sua storia non ha tardato a diventare virale sui social. E proprio grazie alla rete, oggi per mamma e figlia potrebbe essere arrivata una soluzione. In tanti si sono interessati alla loro storia, facendo partire una serie di mail indirizzate al Comune di Bologna. In tanti hanno partecipato ad un’azione di “mail bombing” ma, nonostante la risposta del sindaco Matteo Lepore, la soluzione prospettata prevede un’attesa di anni, e comunque a prezzi troppo alti per mamma e figlia. Ed ecco che a tendere una mano è Flavio Insinna, l’ex conduttore de L’Eredità, che ha contattato con un messaggio l’illustratrice.

Il gesto di Flavio Insinna

Se le soluzioni istituzionali non riescono a garantire a Serena e sua madre una casa in tempi brevi, la risposta più concreta è arrivata da Flavio Insinna, che ha contattato l’illustratrice sui social. «Buongiorno scusami sono Flavio Insinna e avevo già letto della tua storia. Ma se troviamo il modo per garantire questo benedetto affitto può essere una soluzione?», si legge nel messaggio poi pubblicato dalla stessa Serena su X. E così Insinna si è proposto di fare da garante alle due donne.