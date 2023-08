Mancini, la decisione è ufficiale

Domani, in un evento attesissimo, Roberto Mancini sarà ufficialmente presentato come il nuovo timoniere dei Green Falcons, la nazionale di calcio dell’Arabia Saudita. La cerimonia avrà luogo non presso la sede ufficiale della Saudi Arabia Football Federation (Saff), ma in uno degli hotel di prestigio della capitale saudita, Riad. L’orario previsto per la presentazione è fissato per le 17:00 ora locale, corrispondenti alle 16:00 in Italia.



A introdurre il nuovo allenatore alla stampa e ai tifosi sarà Yasser Al Misehal, il presidente della SAFF. Questa decisione segna un nuovo capitolo nella carriera dell’ex commissario tecnico della nazionale italiana, che si era dimesso soltanto due settimane fa.



Mancini ha firmato un contratto che lo vedrà alla guida della nazionale saudita fino al 2027. Una data di particolare rilievo, poiché proprio nel gennaio di quell’anno l’Arabia Saudita avrà l’onore di ospitare la Coppa d’Asia, torneo che non riesce a vincere dal lontano 1996. Ma prima di ciò, Mancini avrà l’obiettivo di trionfare già nel prossimo gennaio, quando la competizione si svolgerà a Doha, in Qatar.



Le cifre dell’accordo sono notevoli: Mancini percepirà un salario di circa 25 milioni di euro all’anno, con il notevole vantaggio dell’esenzione fiscale. La sua prima partita alla guida dei Green Falcons sarà l’8 settembre a Newcastle, contro la Costa Rica. Solo quattro giorni dopo, il 12 settembre, Mancini guiderà la squadra in un altro impegno contro la Corea del Sud, giocando nello stadio di proprietà del Public Investment Fund saudita.



Da novembre, poi, si darà il via alle qualificazioni per il Mondiale del 2026. L’Arabia Saudita è stata sorteggiata in un gruppo con Giordania, Tagikistan e la vincente del playoff tra Cambogia e Pakistan. Solo le prime due squadre avanzano al turno successivo, che sarà seguito da altre due fasi di qualificazione.



Al momento, tuttavia, rimane una questione aperta: la composizione dello staff che affiancherà Mancini in questa nuova avventura. Si attendono ulteriori dettagli nei prossimi giorni.