Manduria, maxi incidente: Angelo muore sul colpo, grave figlia di 15 anni

Un tragico incidente ha scosso la serata di martedì sulla SS7 ter, nei pressi di Manduria, in direzione San Pancrazio Salentino. Intorno alle 18.30, cinque veicoli – una 500 Abarth, una Lancia, una Nissan, una Audi e una BMW – si sono scontrati in un violento impatto che ha lasciato un morto e sette feriti. Il traffico è stato bloccato in entrambe le direzioni.

Situazione ccritica sulla strada, traffico bloccato

Sul luogo del disastro sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Manduria e Francavilla Fontana, impegnati nell’estrazione dei feriti intrappolati tra le lamiere. Cinque ambulanze, la Polizia di Stato e Locale di Manduria e i Carabinieri hanno prestato soccorso.

Il traffico è stato bloccato temporaneamente in entrambe le direzioni al km 41,500 in località Manduria, con deviazioni su strade secondarie.

Anas e la Polizia Stradale sono sul posto per gestire il traffico e facilitare il più rapidamente possibile il ripristino della normale viabilità. La comunità locale è in lutto per questa tragica perdita, mentre le autorità continuano a indagare per chiarire la dinamica completa dell’incidente. Pare che ci sia stata una collisione frontale tra due mezzi che poi, a cascata, abbia portato all’impatto con gli altri.

Angelo Nuzzo muore a 51 anni: grave la figlia 15enne

La vittima è Angelo Nuzzo, 51 anni, residente a San Pancrazio e originario di San Pietro Vernotico. Viaggiava sulla Nissan insieme alla moglie e alla figlia 15enne, entrambe attualmente in gravi condizioni e trasportate d’urgenza all’ospedale Santissima di Taranto.