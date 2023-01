Maneskin, aria di crisi

Il leader dei Maneskin Damiano David sta diventando “grande”: ha compiuto 24 anni. E come è normale che sia ha festeggiato tra amici, con gli amici di sempre. Niente di clamoroso. Niente di troppo vippaiolo. Ma certo, Damiano è una star internazionale. Comunque, un evento semplice. Con presenti anche Thomas Raggi ed Ethan Torchio. E ovviamente la fidanzata Giorgia Soleri. Le foto della festa sono state pubblicate in parte da sui social, pubblicate dallo stesso cantante. Il tema della festa? Gli anni Novanta.



Dalle foto social non poteva passare inosservato un particolare che particolare non è. L’unica grande assente sembra essere stata Victoria De Angelis, la bassista della band. E così molto hanno addirittura ipotizzato una crisi all’interno del gruppo. Certo, è la stessa Victoria che ha cercato di mettere subito a tacere le voci pubblicando vecchi scatti che la ritraggono con Damiano David. Appunto… vecchi. Vedremo. Anche se, oggettivamente, sarebbe innaturale una crisi così drastica.



Il frontman dei Maneskin si è presentato completamente rasato, senza capelli: un cambio dietro cui si la promozione del nuovo singolo della band “Gossip”, in uscita il prossimo 13 gennaio