Pensava di aver trovato un pezzetto di cioccolato all’interno della sorpresa inclusa nel celebre ovetto e così l’ha mandata giù: purtroppo però si trattava di cannabis e coì una bambina di due anni è finita in coma. È successo in Francia dove una coppia di genitori di Pau è ora indagata dalla polizia, ma a preoccupare maggiormente sono le condizioni della piccola, ricoverata in ospedale e che, dopo le prime ore tra ansia ed angoscia, è finalmente fuori pericolo.

I genitori della bambina hanno ammesso la propria negligenza, riconoscendo la gravità della situazione. Il padre è stato preso in custodia dalla polizia, mentre la madre è stata interrogata dagli investigatori. La loro azione irresponsabile ha causato gravi conseguenze per la piccola, mettendo a rischio la sua stessa vita.

I fatti risalgono a domenica 31 marzo, quando la piccola era nel garage di famiglia con la mamma. Una volta vista la sorpresa ha pensato bene di aprirla, credendo che all’interno vi fosse del cioccolato. Ha così ingerito la sostanza, poi risultata essere cannabis, e l’ha ingoiata: a nulla è valso il tentativo della madre di cercare di fermarla. Da lì la corsa in ospedale ed il racconto alla polizia con i conseguenti risvolti giudiziari.

Questa tragica vicenda sottolinea l’importanza di prestare attenzione e vigilare sui pericoli potenziali che possono mettere a rischio la vita dei bambini. La negligenza e l’irresponsabilità possono avere conseguenze devastanti, e è fondamentale educare e sensibilizzare i genitori sull’importanza di mantenere un ambiente sicuro per i propri figli.