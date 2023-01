Emanuela Orlandi, bufera su Fedez

Fedez al centro della bufera. Il rapper e influencer è stato protagonista di un’uscita molto infelice durante Muschio Selvaggio, il programma che conduce insieme a Luis Sal. Nella puntata con ospite Gianluigi Nuzzi, parlando del caso Emanuela Orlandi e della serie tv Vatican Girl, Fedez ha detto, trattenendo a forza la risata: “Innanzitutto possiamo dire? Non l’hanno mai trovata”. Una battutaccia che ha suscitato l’imbarazzo di Nuzzi e che ha scatenato le polemiche social. Il rapper si è reso subito conto che quella risata non c’entrava niente, ma ha detto che sottolineare il dato di fatto che non l’hanno mai trovata lo faceva troppo ridere.



Una battuta di cattivissimo gusto che offende la memoria della ragazza, cittadina vaticana, scomparsa 40 anni fa in circostanze mia chiarite, e della sua famiglia che non ha mai smesso di cercarla. Insomma, una storia dolorosa su cui il rapper poteva e doveva risparmiarsi una stupida ironia.

Nuzzi ha provato a stemperare la tensione dicendo che il suo era una sorta di black humor e che da giornalista non poteva ovviamente fare altrettanto. Luis Sal è apparso subito spiazzato e non ha seguito Fedez sulla strada della gag o della leggerezza, visto che non era proprio il caso.