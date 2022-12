Mara Venier a letto malata: “Una mazzata terribile ragazzi”

Sono ore di apprensione per Mara Venier. La popolare conduttrice di Domenica In è infatti inchiodata a letto, colpita da una forma abbastanza forte di Covid. L’indisposizione non ha permesso alla Venier di registrare la puntata dello show di Rai1 che avrebbe dovuto andare in onda domenica 25 dicembre, il giorno di Natale. A dare per primo la notizia della malattia di Mara Venier è stato Fiorello durante la diretta della trasmissione Viva Rai2.

Mara Venier

“Amore mio, anche io ti guardo e mi tiri su il morale. Me so’ beccata il Covid”. È questo il messaggio di Mara Venier che Fiorello legge in diretta durante l’ultima puntata del nuovo programma che conduce su Rai2 e in radio. Lo showman subito dopo si accorge di aver forse violato la privacy dell’amica. “Sto fatto che leggo i messaggi in diretta!”, esclama infatti pensieroso e forse pentito. Ma subito dopo aggiunge con tono rassicurante: “Non preoccuparti che ora passa in fretta, in tre giorni starai bene”.

Ad ogni modo, secondo quanto riporta l’Adnkronos, Mara Venier “ha una sintomatologia abbastanza importante ma è seguita costantemente dal professor Francesco Le Foche”. Oltre ai suoi familiari, la notizia della positività al Covid della conduttrice sta provocando apprensione a viale Mazzini. Come appena accennato, infatti, la puntata di Natale di Domenica In è a forte rischio. “Spero di riuscire ad esserci in qualche modo”, prova a farsi forza la Venier parlando con la stessa agenzia di stampa.

Più ottimistiche invece le previsioni sulla puntata successiva di Domenica In, quella dell’1 gennaio che dovrebbe andare in onda regolarmente in diretta. Poche ore fa la stessa Mara Venier, già colpita da una forte forma influenzale, ma convinta ancora che non si trattasse di Covid, aveva condiviso il suo stato d’animo con i suoi follower sui social: “Non va bene, non è Covid, ma è una mazzata terribile ragazzi…che pa**e”. Poi l’esito del tampone ha gelato le sue speranze.

Per darle conforto è arrivato in Italia anche il marito Nicola Carraro. L’uomo nelle scorse settimane era stato colpito a sua volta dal Covid nella sua casa di Santo Domingo, dove risiede per la maggior parte dell’anno. “Amore mio, siamo stati super attenti in questi due anni. – aveva scritto in quell’occasione su Instagram Mara Venier – Ma adesso il Covid è arrivato lì a Santodomingo Casa de campo …mi hai mandato adesso questa foto per rassicurarmi lo so ….Vorrei essere vicina a te ….Forza amore mio Ti amo”.

