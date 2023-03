Mara Venier imbufalita contro Mediaset. E per gli insulti web corre dai carabinieri…

Mediaset nei guai: Mara Venier prende provvedimenti per un insulto ricevuto da un account ufficiale del network. Durante l’ultima puntata di Domenica In, Barbara d’Urso è stata chiamata a fare una sorpresa all’amica di lunga data Gabriella Labate, e poco dopo su Twitter è comparso un commento offensivo dall’account ufficiale Qui Mediaset, che ha scritto: “Che cosa antipatica. Tr**e mi pare azzeccato Silvy“.



La conduttrice Mara Venier si è limitata a commentare “molto brutto“, ma poi ha deciso di sportare denuncia contro l’account offensivo e ha richiesto delle scuse anche in forma privata. Ha pubblicato un post su Instagram che mostra la facciata di una caserma dell’Arma, insieme ad una foto di gruppo assieme alle Forze dell’ordine, un “grazie” e un ironico “salutame a Silvy”, un chiaro riferimento al tweet incriminato.



Anche se il commento è stato eliminato poco dopo, è diventato virale in poco tempo. Mediaset ha poi pubblicato un messaggio in cui ha parlato di “accessi anomali” al profilo e ha disattivato l’account. “Abbiamo rilevato un accesso anomalo al nostro profilo. A seguito dell’intervento tecnico necessario, potremmo avere malfunzionamenti dell’account. Ci scusiamo per il disagio“.



In ogni caso, l’insulto alla conduttrice Mara Venier è stato molto grave e ha causato la sua reazione immediata. La sua denuncia dimostra che il cyberbullismo non è tollerato, nemmeno quando viene da un account ufficiale di una grande azienda come Mediaset. Speriamo che questo episodio porti a una maggiore consapevolezza dell’importanza di rispettare gli altri sul web e di prevenire comportamenti offensivi e discriminatori.