In data odierna, Marcello De Angelis, responsabile della Comunicazione Istituzionale della Regione Lazio, ha annunciato le proprie dimissioni dal ruolo. Questa decisione giunge dopo alcune dichiarazioni controverse fatte da De Angelis nelle scorse settimane riguardanti la strage di Bologna e dopo la rivelazione di vecchi testi da lui scritti e cantati, di natura antisemita.



De Angelis ha comunicato la sua irrevocabile scelta direttamente al presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, tramite una lettera, ma l’aveva anticipata anche in un colloquio privato. Il presidente Rocca ha accolto le dimissioni di De Angelis con effetto immediato.



In una dichiarazione, il presidente Rocca ha espresso la sua gratitudine per il lavoro svolto da De Angelis, sottolineando come, nonostante il passato di quest’ultimo, possa testimoniare di una notevole evoluzione nella personalità e nel carattere di De Angelis nel corso degli anni.



Nella lettera di dimissioni, De Angelis ha descritto le pressioni politiche e personali a cui è stato sottoposto a seguito delle sue recenti dichiarazioni e dei testi del passato. Ha ammesso di aver commesso errori, ma ha sottolineato il suo impegno per il bene comune e ha espresso il desiderio di distanziarsi per proteggere l’integrità della Regione Lazio e delle persone che lavorano per essa.