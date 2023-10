Marco e Luisa escono, lasciando il cane in casa. Ad un certo punto, qualcuno chiama al telefono e il cane risponde: “BAU!”.

La signora è perplessa: “Scusami, ma non ti capisco!” Il cane insiste: “BAU-BAU!” La signora, ancora confusa, replica: “Non ti capisco!” Il cane allora spiega: “Signora, ‘B’ come Bolzano, ‘A’ come Ascoli, ‘U’ come Urbino!”