Marco Mengoni conquista Sanremo 2023

È Marco Mengoni con il brano “Due vite” il vincitore della 73sima edizione del Festival di Sanremo. Il talentuoso cantante ha trionfato davanti a Lazza, Mister Rain, Ultimo e Tananai. Mengoni era stato primo in classifica dalla serata d’esordio del Festival con la sua “Due vite”. Venerdì sera il cantante di Ronciglione si è anche aggiudicato il premio della serata cover con una particolarissima e toccante interpretazione di “Let it be” insieme a The Kingdom Choir, con tanto di standing ovation dell’Ariston. Come prima cosa Mengoni ha voluto dedicare la sua vittoria a tutte le cantanti che hanno partecipato a Sanremo.

Dieci anni esatti dopo la vittoria del Festival con “L’essenziale”, Mengoni torna alla vittoria di Sanremo con “Due vite”, una canzone che parla della relazione tra la vita reale e i sogni che di notte ognuno di noi fa, mettendo a nudo la propria parte più intima.

“È scientificamente provato che la notte si accenda la nostra parte più emotiva ed escono fuori mostri e paure recondite – ha detto Mengoni parlando della sua canzone -. Di giorno, invece, la nostra mente che è una macchina perfetta riesce a mettere da parte paure e lacerazioni per non farci soffrire. Io nella notte ritrovo tutta la verità e ultimamente ci sto facendo molto caso. Poi la mia terapista è molto brava e cerchiamo di analizzare i sogni in ogni minimo dettaglio”.