Maurizio e Maria, un sodalizio durato 33 anni

L’amore tra Maurizio e Maria è stato “un amore che tutti noi vorremmo vivere; purtroppo, ora, è un amore che farà molto male a Maria” per dirla con le parole di Claudio Lippi.

Adesso è rimasta sola. Maria De Filippi è in lutto per la morte del marito Maurizio Costanzo. Il loro sodalizio personale e professionale è durato 33 anni si è cementato ancora di più durante la pandemia da Covid-19, quando la loro routine quotidiana li ha resi ancora più uniti. La notizia della morte di Costanzo ha devastato Maria De Filippi, colpita da una sofferenza molto profonda.

Il loro rapporto non è stato solo un amore, ma anche un’alleanza granitica e una staffetta. Costanzo, infatti, è stato uno dei più grandi produttori televisivi italiani ed è stato il primo a scoprire il talento di Maria De Filippi. Grazie alla sua guida e al suo supporto, Maria ne ha seguito i passi ed è diventata la regina della televisione italiana, creando un marchio e un brand unico nella storia della tv di casa nostra. Il loro sodalizio non si è limitato alla vita privata, quindi, ma è stato anche molto importante nella vita lavorativa. Costanzo ha prodotto il programma Amici, che ha dato il via alla carriera televisiva di Maria De Filippi, mentre lei ha creato la sua casa di produzione, la Fascino, che ha prodotto alcuni dei programmi di maggior successo di Mediaset, tra cui Amici, C’è posta per te, Uomini e donne e Tú Sí Que Vales.

La morte di Costanzo rappresenta un grande lutto ma anche la fine di un’era per la televisiva italiana. La collaborazione con Maria ha portato alla creazione di alcuni dei programmi più amati e iconici della televisione italiana, e la mancanza del giornalista d autore sarà sentita profondamente da tutti coloro che vi hanno lavorato insieme.

La loro storia è un esempio di come l’amore, l’alleanza e la complicità possono trasformarsi in una grande storia di successo. La morte di Maurizio Costanzo rappresenta una perdita immensa per Maria De Filippi e per tutta la televisione italiana.