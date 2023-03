Maria De Filippi: pronta a tornare

Maria De Filippi riprenderà presto le sue trasmissioni dopo l’assenza causata dalla morte del marito Maurizio Costanzo. La popolare conduttrice televisiva è pronta a tornare sul piccolo schermo con i suoi programmi più amati: C’è Posta per Te, Amici e Uomini e Donne.



Il primo programma a riprendere sarà C’è Posta per Te, che tornerà sabato 4 marzo in prima serata su Canale 5 con la sua ottava puntata. Domenica 5 marzo sarà invece la volta di Amici, che riprenderà il suo consueto orario pomeridiano sulla rete ammiraglia Mediaset. La ventiduesima puntata del talent show è stata registrata prima della scomparsa di Costanzo.



Il programma Uomini e Donne tornerà invece lunedì 6 marzo insieme al daytime di Amici, con le puntate già registrate e saltate in questa settimana.



La De Filippi è stata costretta a sospendere le sue trasmissioni a causa della morte del marito Maurizio Costanzo, avvenuta il 18 febbraio. La coppia è stata una delle più famose e longeve del mondo dello spettacolo italiano, con una relazione durata oltre trent’anni.