Maria Giovanna Maglie, le notizie sulla sua salute

Maria Giovanna Maglie, opinionista politica vicina al centrodestra e volto televisivo di Mediaset, da mesi deve tornare spesso in ospedale perché le sue condizioni di salute non sono buone.

Non ha rivelato di cosa si tratta, ma qualche settimana fa, durante una diretta per “Quarta Repubblica”, condotta da Nicola Porro, Maglie ha detto che per lei “si è spenta la luce”, cosa che la costringerà a diversi interventi “quasi” di routine.

Maria Giovanna Maglie

Per questo motivo, Maglie ha passato i giorni di Natale in ospedale, ma ci ha tenuto a scrivere sui social per informare i fan.

“Innanzitutto diciamo che non sono in punto di morte. Per fortuna sono in un ospedale straordinario e sarò eternamente grata al professor Ruggero De Paolis, che mi ha operata al cuore. L’intervento ha riguardato l’aorta e la valvola tricuspide”.

“Sembrava tutto a posto. Poi si è rotto lo sterno per ben due volte, quindi altre due operazioni… Ora le cose vanno meglio, ma ci vorrà tempo. La prima cosa che farà sarà una bella passeggiata nel centro di Roma, anche se è sempre più lurido. Vorrei tanto prendermi un aperitivo a Campo dei fiori, guardando per aria”.

E dopo questo messaggio di speranza ha voluto pubblicare un selfie, scrivendo: “Basta foto ospedaliere. Dopo tre mesi una mano di trucco e guardiamo al futuro anche se sono ancora in ospedale. Natale non è stato facile ma presto sarà tutto dimenticato. Grazie di cuore dell’affetto che i miei amici mi hanno riservato e auguri per il 2023”.