Maria Miceli morta a 35 anni. Tv italiana in lutto

La scomparsa di Maria Miceli, la giovane e talentuosa ballerina bresciana, ha lasciato l’Italia intera in lutto. La ballerina è morta a soli 35 anni, dopo una lunga battaglia contro una malattia che l’ha colpita già da qualche anno. Maria Miceli è stata un volto noto della televisione italiana, apparendo in diversi programmi televisivi della Rai, di Mediaset e anche su Sky. Oltre alla danza, la Miceli si era anche laureata in Lettere Antiche e in Archeologia, dimostrando la sua passione per la cultura mediorientale. La giovane ballerina aveva inoltre partecipato a spettacoli in Italia e nei teatri più importanti del mondo. La sua bravura e il suo talento le hanno permesso di diventare anche coreografa e direttrice artistica.

Maria Miceli era anche una sperimentatrice e un’innovatrice nell’ambito della danza e dell’arte in generale. Come riportato dal Giornale di Brescia, la ballerina aveva dichiarato che la pandemia da Covid-19 stava cambiando il mondo e le persone desideravano fruire degli spettacoli in sicurezza, anche senza contatto fisico. La Miceli aveva quindi cercato nuove forme di spettacolo che permettessero di mantenere la vicinanza tra il pubblico e gli artisti.

La scomparsa di Maria Miceli ha suscitato una grande ondata di cordoglio da parte di coloro che l’hanno conosciuta e che hanno avuto modo di condividere momenti della loro vita con lei. La ballerina ha lasciato la madre Annarita, il padre Raffaele e cinque fratelli, Teresa, Alelign, Maddalena, Selam e Andualem.

La chiesa di Manerbio, dove la ballerina aveva vissuto per anni, ospiterà i funerali di Maria Miceli il 13 maggio 2023. In un post su Instagram e Facebook, la ballerina aveva condiviso un verso di una poesia di Jalal ad-din Rumi, che recita “L’amore è il ponte tra te e tutto”. Con questo messaggio, la ballerina aveva mostrato ancora una volta il suo amore per l’arte e per la vita stessa.