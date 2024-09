Mario e la grammatica: scegli il giusto tempo verbale

Ecco un nuovo test della serie “Scegli il verbo corretto”. La nostra avventura di oggi comincia con il famosissimo Mario… Vi starete chiedendo ma Mario chi? Mario, il nome che troviamo sempre in qualsiasi libro di grammatica italiana. Ma non perdiamo tempo a parlare di nomi, il vero protagonista di questa sfida è un verbo ed in particolare, il verbo avere ma sta a te decidere in quale tempo e modo coniugarlo.

Un indizio che posso darvi è quello di prendere in considerazione il verbo già presente all’interno della frase. Questo infatti è coniugato all’indicativo imperfetto ovvero una forma di passato. Ti dice nulla questa informazione? Se la risposta è no, ecco la soluzione: avesse!