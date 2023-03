Mario Giordano attacca Conte e Speranza: “In guerra con le scarpe di cartone”

Mario Giordano scatenato contro Giuseppe Conte e Roberto Speranza in apertura dell’ultima puntata di Fuori dal coro. Il conduttore del talk show di Rete 4 parla dell’inchiesta aperta dalla procura di Bergamo. Il premier del governo giallorosso nel 2020 è indagato insieme all’allora ministro della Salute e ad altri alti funzionari per il reato di epidemia colposa aggravata. Secondo i magistrati bergamaschi il suo governo avrebbe dovuto dichiarare la zona rossa nei Comuni di Alzano e Nembro, focolaio del Covid, molti giorni prima di quanto poi avvenuto. In questo modo si sarebbero potute evitare migliaia di morti. Giordano torna a bomba sulla questione. E per Conte e Speranza sono dolori.

Mario Giordano contro Conte e Speranza

Aprendo Fuori dal coro, Mario Giordano punta il dito contro i due indagati più illustri dell’inchiesta di Bergamo. Tra gli indagati, oltre all’ex premier Giuseppe Conte e all’ex ministro della Salute Roberto Speranza, ci sono il governatore della Lombardia Attilio Fontana, l’ex assessore al Welfare Giulio Gallera, il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro, l’ex capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Franco Locatelli e Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico nella prima fase dell’emergenza, per un totale di 20 indagati.

“Apprendo dalle agenzie di stampa notizie riguardanti l’inchiesta di Bergamo. – si difende così Giuseppe Conte – Anticipo subito la mia massima disponibilità e collaborazione con la magistratura. Sono tranquillo di fronte al Paese e ai cittadini italiani per aver operato con il massimo impegno e con pieno senso di responsabilità durante uno dei momenti più duri vissuti dalla nostra Repubblica”. Ma le sue giustificazioni non convincono affatto Mario Giordano.

Lo sfogo del conduttore di Fuori dal coro

“Io lo so che c’è qualcuno che dice che non si poteva prevedere. – attacca il conduttore di Fuori dal coro – Ma non si può prevedere neanche quando uno è sull’autostrada e un camion gli taglia la strada. Però deve prevedere di avere i freni in ordine perché, se non ha aggiustato i freni, quando il camion gli attraversa la strada gli va a sbattere dentro. Ecco, ci hanno fatto andare sull’autostrada del Covid con i freni rotti. Ci hanno fatto andare in guerra con le scarpe di cartone. Questa è solo un’inchiesta, sono tutti innocenti”, conclude il giornalista che non fa sconti a Conte e Speranza.

