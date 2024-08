Mario Giordano furioso: “L’impunità? Basta vivere in un campo Rom”. Duro attacco a Elly Schlein

Mario Giordano, noto per il suo stile incisivo, ha espresso la sua rabbia e indignazione in un articolo su La Verità, attaccando duramente Ana Zahirovic, conosciuta come “lady scippo”. La Zahirovic, con all’attivo ben 148 furti, è stata condannata a 30 anni di reclusione, ma non ha mai trascorso un giorno in carcere grazie alle sue numerose gravidanze. Tuttavia, non è solo Zahirovic l’obiettivo delle critiche del giornalista. Giordano si è scagliato anche contro Elly Schlein, leader del Pd, accusandola di aver affermato che il vero problema dell’Italia è la “furia punitiva” contro i criminali.

“Davvero il problema è la furia punitiva?” ha scritto Giordano. “Davvero i cittadini che prendono ogni giorno la metropolitana sono preoccupati dall’eccessivo rigore del nostro sistema giudiziario, dal presunto accanimento contro l’immigrazione e dal carcere facile?”, ha chiesto con tono scettico. Proprio mentre Schlein criticava quella che lei definisce un’eccessiva severità nel Paese, Giordano ha sottolineato come una donna Rom di 31 anni, con un lungo curriculum criminale e una condanna a 30 anni, sia ancora libera di delinquere perché continuamente incinta o impegnata nell’allattamento.

Giordano ha poi evidenziato che, sebbene la Zahirovic sia stata finalmente arrestata, presto tornerà in libertà a causa della nascita di un altro figlio. “Altro che furia punitiva, qui c’è solo il solito lassismo che alimenta altro lassismo”, ha dichiarato con amarezza. “La sinistra sembra pronta a schierarsi con una ladra per assicurarle la libertà”, ha aggiunto. Il giornalista ha poi rimarcato come questo sia un copione ormai consueto per chi si dedica al borseggio, anche se sorpreso in flagrante. Giordano ha infine ironizzato sulla situazione chiedendosi se non sia il caso di premiare la Zahirovic con un seggio, come è successo a Ilaria Salis.

Per concludere, Giordano ha espresso il suo stupore per come si continui a discutere di impunità, senza rendersi conto che essa è già una realtà consolidata. “L’impunità esiste già, si può ottenere facilmente: basta diventare Lady Scippo, vivere in un campo Rom e far parte della criminalità balcanica”, ha affermato con tono provocatorio.