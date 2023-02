«Non ho mai dato indicazioni di fare un’inchiesta sulla presunta omosessualità di Fedez. E mi spiace per questi insulti esagerati». Mario Giordano risponde a Fedez in cui il cantante accusava il giornalista di essere il modello di un giornalismo di Serie B. «Casco dal pero — dice Mario Giordano —. Non esiste, io non ho mai programmato e non ho in programma nessun servizio di questo tipo a Fuori dal coro. Martedì andranno in onda inchieste sui temi di cui mi occupo da sempre e che interessano i problemi dei cittadini: parlerò di crisi economica e di disoccupazione, di sicurezza, di chi ha la casa occupata e non riesce a rientrare in possesso della sua abitazione. Queste sono le battaglie su cui sto spendo le mie energie. Non ci sarà niente su Sanremo». Ma Fedez ha svelato che una giornalista ha contattato dei suoi amici facendo domande sulla sua presunta omosessualità: «È una collaboratrice che lavora con diversi programmi Mediaset e anche con noi, ma non posso rispondere di tutto quello una persona fa: se accoltella qualcuno per strada, io non posso essere certo ritenuto responsabile». Nel frattempo anche Matteo Salvini ha sentito l’esigenza di rispondere a Fedez. Leggi qui.