Mario, grande appassionato di tennis, ha un’apparizione mentre sta dormendo. È San Pietro, al quale chiede: “San Pietro, ti prego, lo so che ti sembrerà strano…

Mario, grande appassionato di tennis, ha un’apparizione mentre sta dormendo. È San Pietro, al quale chiede: “San Pietro, ti prego, lo so che ti sembrerà un tantino esagerato, ma dimmi se lassù in Paradiso esistono i campi da tennis, non riesco a dormire bene senza sapere se quando verrà il mio giorno potrò ancora giocare”. E San Pietro: “Veramente non saprei dirti, l’addetto allo sport è San Tommaso, ma posso aiutarti, andrò a chiederglielo e poi ti riapparirò in sogno”.

Passano alcuni giorni e San Pietro riappare in sogno: “Ho buone notizie per te. In Paradiso esistono i migliori campi da tennis che tu abbia mai potuto immaginare, in erba, in terra, in cemento. Spogliatoi bellissimi, ed è tutto gratis”. “Grazie San Pietro, grazie, non sai che peso che mi hai levato dal cuore”. Allora San Pietro aggiunge: “C’è anche una brutta notizia… “. “Cioè? “. “C’è un campo prenotato per te per domani…”.