Mariotto fuori da Ballando con Stelle. Ecco chi prende il suo posto

L’inaspettata assenza di Guillermo Mariotto durante la semifinale di Ballando con le Stelle del 30 novembre ha lasciato il pubblico sorpreso e incuriosito. Mentre lo spettacolo condotto da Milly Carlucci proseguiva senza intoppi, molti telespettatori si sono interrogati sulle ragioni dietro la scomparsa improvvisa del celebre giudice. Le ipotesi sono molteplici, ma nessuna sembra ancora definitiva: dal possibile malore a una priorità lavorativa urgente.

Un’uscita di scena avvolta nel mistero

L’assenza di Mariotto ha scatenato il dibattito tra gli spettatori, che si chiedono perché non siano stati forniti dettagli immediati in diretta. Milly Carlucci, visibilmente spiazzata, ha comunque mantenuto la professionalità, continuando lo show senza fare cenno all’assenza. Ma perché tanta riservatezza? Se fosse stato un problema di salute, perché non dichiararlo subito per tranquillizzare il pubblico?

L’ipotesi lavorativa: l’atelier e un cliente reale

A fornire una possibile spiegazione è stato Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, che ha attribuito l’assenza di Mariotto a una questione professionale. Secondo Alessi, una collaboratrice di spicco dell’atelier Gattinoni, dove Mariotto lavora come stilista, è stata ricoverata per un problema di salute. Questo avrebbe richiesto la sua presenza immediata per gestire l’urgenza, soprattutto in vista della consegna di 17 abiti destinati a un’altezza reale saudita.

“Un abito di alta moda può costare decine di migliaia di euro”, ha sottolineato Alessi, lasciando intendere l’importanza del lavoro. Tuttavia, molti si chiedono se fosse davvero indispensabile l’intervento diretto dello stilista o se non fosse possibile delegare qualcuno all’interno della maison.

La versione ufficiale e i dubbi social

L’ufficio stampa di Gattinoni ha diffuso una nota in cui attribuisce l’assenza di Mariotto a problemi di salute dovuti allo stress accumulato per gli impegni professionali. Questa dichiarazione sembrerebbe confermare, almeno in parte, le parole di Alessi. Tuttavia, alcune storie Instagram dello stilista, che lo mostrano rilassato e in vena di scherzi con boa di struzzo giallo e ballerini, hanno alimentato i sospetti degli utenti. Mariotto appare sereno, lontano dallo stress descritto, spingendo molti a credere che l’urgenza lavorativa sia emersa solo successivamente.

Critiche e ipotesi sul futuro della giuria

L’assenza di Mariotto ha diviso i fan del programma. Da un lato, c’è chi lo difende, ritenendo credibili le motivazioni legate al lavoro o alla salute. Dall’altro, non mancano le critiche da parte di chi ha percepito questa uscita di scena come una mancanza di rispetto verso il pubblico. L’assenza di comunicazioni tempestive ha lasciato spazio a fraintendimenti e speculazioni, alimentando il malcontento.

Nel frattempo, il pubblico già immagina un possibile sostituto per Mariotto nella giuria di Ballando con le Stelle. Tra i nomi che circolano figurano Amanda Lear e Simone Di Pasquale, alimentando ulteriormente il toto-nomi.

Un chiarimento atteso

Non è escluso che nelle prossime ore lo stesso Guillermo Mariotto possa intervenire per fare chiarezza sulla sua assenza e spegnere le polemiche. Fino ad allora, il mistero e le ipotesi continueranno a tenere banco tra i fan dello show.