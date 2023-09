“Vieni a prendere tua figlia”: Marisa Leo finita nella trappola del suo ex

Il femminicidio di Marisa Leo avvenuto a Marsala era stato pianificato dal suo ex compagno. Mercoledì mattina, giorno del delitto, Angelo Reina ha chiamato al telefono Marisa. “Vieni a prendere la bambina in azienda da me, intorno alle cinque e mezza”, questa la sua richiesta perentoria prima di riattaccare. Lei non ha sospettato nulla e in quel momento ha pensato soltanto alla figlia di tre anni. Ma è finita invece nella trappola organizzata dall’ex che l’ha uccisa sparandole sotto l’addome tre colpi di carabina calibro 22. Due ore dopo si è ucciso a sua volta sparandosi in bocca su un viadotto dell’autostrada fra Alcamo e Castellammare.

Leggi anche: Uccide la ex compagna e poi compie un ultimo gesto disperato

Femminicidio di Marisa Leo: era una trappola

Marisa Leo nel 2021 denunciò il suo ex per stalking. “Lui non si rassegnava alla fine della nostra relazione, iniziata nel 2016 e finita nel 2019, poco dopo la nascita della bambina. – raccontò durante il processo – Mi controlla, mi pedina, mi ha aggredito in strada, mi ha mandato un sms che dice: ‘Se non torni con me, mi ammazzo’. E pure un altro: ‘Se non torniamo insieme sistemo la cosa a modo mio. Mi ha pure inseguito lungo la statale costringendomi a fermare l’auto. Era ossessionato, mi strappò dalle mani il telefonino. Una situazione drammatica, ecco perché ci siamo lasciati dopo alcuni suoi tradimenti. Poi, però, fra bugie e promesse, siamo tornati insieme per qualche tempo. Ma non poteva andare”.

Nel maggio del 2022, però, Marisa Leo era tornata in aula per ritirare la querela. “Voleva dare un’altra possibilità al padre di sua figlia. Tra alti e bassi sembrava che la cosa stesse funzionando”, racconta oggi una sua cara amica che non riesce a darsi pace per questo femminicidio che poteva essere evitato.