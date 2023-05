Marito e moglie chiedono consiglio al medico di famiglia…

Ecco una barzelletta che fa sorridere sulla curiosa richiesta di una coppia al proprio medico per un aspetto piuttosto insolito del loro figlio. Preparatevi a ridere di gusto:

Marito e moglie, non venendo a capo ad un dubbio, hanno chiesto consigli addirittura ad un medico che, in men che non si dica, ha trovato la soluzione. Il marito, rivolgendosi allo specialista, gli ha esposto il problema, dicendo: “Dottore, io e mia moglie abbiamo un figlio coi capelli rossi mentre noi siamo castani, come mai?”…Continua sotto…

Il medico, a quel punto, gli ha chiesto: “Ma voi quante volte all’anno fate l’amore?” e l’uomo, senza giri di parole, ha risposto molto sinceramente: “Una dottore”. “Allora il problema è risolto…è la ruggine”. Le barzellette sono uno strumento per alleggerire l’atmosfera e far sorridere. Questa barzelletta in particolare è stata scelta con cura per essere divertente senza voler essere offensiva per nessuno. Se ti fa sorridere, condividila pure con i tuoi amici per regalare loro un momento di allegria.