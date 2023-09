Il lutto infinito di Marta Fascina: la decisione che preoccupa della ex di Silvio Berlusconi

Che fine ha fatto Marta Fascina? Il 29 settembre, nella data del primo compleanno senza Silvio Berlusconi, non sarà presente al Berlusconi day organizzato da Forza Italia nel corso della tre giorni che si svolgerà a Paestum. La decisione non è ancora ufficiale, ma sembra proprio che non ci siano margini per un ripensamento. L’ultima ‘moglie’ del Cavaliere non sembra dunque ancora essersi ripresa dal lutto. Secondo quanto trapela, inoltre, la parlamentare forzista trascorrerebbe quasi tutte le sue giornate nella villa di Arcore, concedendosi soltanto pochissime uscite.

Marta Fascina in lutto: non andrà al Berlusconi day a Paestum

La circostanza che Marta Fascina non si presenti neanche in Parlamento viene spiegata da alcuni suoi conoscenti stretti con il fatto che non ha ancora “elaborato il lutto”. Racconta al Corriere della Sera chi l’ha potuta incontrare in questo periodo che la compagna di Berlusconi legge i giornali, controlla le agenzie di stampa, gli organi d’informazione online e le chat interne di Forza Italia. Forse per preparare un ritorno in grande stile nell’agone politico.

Sempre secondo testimoni oculari, inoltre, Marta Fascina non guarderebbe la tv e i talk show perché le ricorderebbero troppo l’ultimo periodo trascorso insieme a Silvio Berlusconi. Si dice anche che vada abbastanza d’accordo con Antonio Tajani, il reggente del partito azzurro dopo la dipartita del Cavaliere. La politica potrebbe dunque restare al centro dei suoi interessi, anche se per il momento non se ne parla di andare ad un appuntamento pubblico come quello di Paestum.