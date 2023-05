È una notizia che lascia un vuoto incolmabile nel panorama letterario contemporaneo: Martin Amis, prolifico e celebrato scrittore britannico, ci ha lasciato all’età di 73 anni. È deceduto nella sua casa di Lake Worth, in Florida, a causa di un cancro all’esofago, la stessa malattia che ha stroncato la vita del suo grande amico e collega, Christopher Hitchens, nel 2011. La triste notizia è stata comunicata dalla moglie dell’autore, la scrittrice Isabel Fonseca.



Nato nel 1949, figlio del noto scrittore Kingsley Amis, Martin si è rapidamente affermato come una voce unica nel panorama letterario britannico e internazionale, raccogliendo il testimone dell’arguzia e della penetrazione critica del padre. Ha pubblicato 15 romanzi, un apprezzato libro di memorie intitolato “Esperienza”, oltre a numerose raccolte di saggi e di racconti.

La mordace ironia

L’originalità del suo stile e la mordace ironia delle sue opere lo hanno consacrato come uno degli autori più influenti e ammirati della sua generazione. In particolare, è celebre per la cosiddetta trilogia londinese, composta dai romanzi “Money”, “London Fields” e “L’informazione”. Questi tre lavori, insieme al suo libro di memorie, rimangono le opere più rappresentative del suo talento letterario.



Nei suoi romanzi, Amis ha spesso esplorato la società britannica con uno sguardo caustico e irriverente, non risparmiando mai critiche pungenti al consumismo, all’ipocrisia e alla decadenza morale. Ha usato, come lui stesso ha dichiarato, “uno stile alto per descrivere cose basse”, creando un contrasto che ha segnato in modo indelebile la sua scrittura.

La tricologia londinese

Nei romanzi della trilogia londinese, ha dipinto un ritratto spietato della metropoli britannica, tra luci sfavillanti e ombre profonde, tra lusso sfrenato e povertà sconfortante. La sua capacità di dare vita a personaggi complessi e memorabili, sempre equilibrati sul filo del tragico e del comico, ha contribuito a ridefinire la narrativa britannica degli anni ’80 e ’90.



La scomparsa di Martin Amis rappresenta una perdita inestimabile per il mondo della letteratura. Le sue opere, intrise di sarcasmo, erudizione e una profonda conoscenza della condizione umana, resteranno per sempre un punto di riferimento per lettori e scrittori di tutto il mondo. Sebbene la sua voce sia stata silenziata, il suo spirito vivrà ancora nelle pagine dei suoi libri, nelle vite dei personaggi che ha creato e nelle menti di coloro che hanno avuto il privilegio di leggere le sue parole.