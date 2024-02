Un incidente terribile, quello costato la vita al piccolo Massimo Basile, di soli 5 anni. Il bambino è morto sul colpo dopo esser volato fuori dal finestrino dell’auto sulla quale viaggiava, una Toyota Hyundai: a bordo con lui c’erano la madre di 32 anni, al volante, e il fratello più grandi di 10. Tutto è successo in via Jesina a Castelfidardo, provincia di Ancona, lungo un rettilineo all’altezza di un vivaio: la vettura è uscita di colpo di strada e si è schiantata. I proprietari sono stati i primi a tentare di prestare soccorso e a chiamare aiuto. La macchina è stata ritrovata dai soccorritori riversa su un fianco: stando alle prime ricostruzioni, nella carambola il bambino più piccolo, seduto sul sedile posteriore, sarebbe fuoriuscito dal finestrino rimanendo fatalmente schiacciato.

I piccolistavano facendo ritorno con la mamma a Montarice di Loreto, dove vivono assieme alla nonna materna. I genitori sono separati. I mezzi del 118 arrivati da Loreto e Ancona hanno portato all’ospedale il figlio maggiore, rimasto invece incolume e già tornato a casa dal padre. In stato di choc, oltre che ferita seppur in maniera non grave, la donna, ricoverata all’ospedale di Torrette.

I tre avevano trascorso insieme il pomeriggio del martedì grasso. I carabinieri di Castelfidardo intervenuti sul posto stanno tuttora cercando di ricostruire il motivo per cui la donna è finita fuoristrada e, come previsto dalla legge in questi casi, hanno disposto l’esame ematico sulla mamma per accertare l’eventuale assunzione di alcol.

Leggi anche: “La Russia prepara un’arma nucleare nello spazio”. L’allarme che spaventa gli Stati Uniti e il mondo