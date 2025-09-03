Massimo Moratti, l’annuncio della moglie è appena arrivato

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter e figura di rilievo nel panorama calcistico italiano, è stato trasferito fuori dalla terapia intensiva dopo un periodo di ricovero per polmonite presso l’Istituto Humanitas di Rozzano.

Dettagli sul Ricovero e Aggiornamenti Clinici

Il 79enne Moratti era stato ricoverato il 27 agosto a causa di una polmonite che ha richiesto un immediato intervento medico e il supporto respiratorio meccanico. Dopo alcuni giorni di terapia intensiva, i miglioramenti clinici hanno permesso la rimozione della ventilazione assistita, segnalando un progresso significativo nel suo stato di salute.

Il trasferimento fuori dalla terapia intensiva rappresenta un passo importante verso una completa ripresa, secondo quanto comunicato dalla famiglia.

Il Ruolo della Famiglia e il Supporto dei Tifosi

Durante questo periodo critico, la famiglia Moratti ha ricevuto numerosi messaggi di solidarietà provenienti da diverse realtà, inclusi esponenti del mondo calcistico e appassionati di sport. Questo sostegno è stato riconosciuto come fondamentale dalla moglie, Milly Moratti, che ha espresso ottimismo e gratitudine per l’affetto manifestato.

Un Legame Storico con l’Inter

Massimo Moratti è considerato un punto di riferimento nell’ambito calcistico, in particolare per il suo ruolo alla presidenza dell’Inter, durante la quale il club ha conseguito importanti successi, tra cui il celebre Triplete del 2010 (Champions League, scudetto e Coppa Italia). La sua dedizione ai colori nerazzurri è ampiamente riconosciuta.

Al momento, l’attenzione è concentrata esclusivamente sul suo recupero. La dichiarazione di Milly Moratti, “Torniamo a casa presto, non vi preoccupate: abbiamo da fare tanto“, indica una prospettiva positiva per le settimane a venire.