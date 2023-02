Massimo Troisi se ne è andato da quasi 30 anni. Ma il suo ricordo resta sempre vivo nel cuore dei napoletani. Il prossimo 19 febbraio l’attore partenopeo avrebbe compiuto 70 anni. In occasione di questa ricorrenza, la Rai ha deciso di mandare in onda un film documentario dedicato a lui, nel corso del quale verrà proposta una vecchia intervista riesumata dalle teche della televisione pubblica, in cui Troisi si lancia in una profezia che riguarda la sua squadra di calcio: il Napoli naturalmente. E ora che la formazione allenata da Luciano Spalletti può finalmente realizzare il sogno del terzo scudetto, i tifosi azzurri non stanno più nella pelle.

Sono trascorsi quasi 33 anni dal giorno del secondo scudetto conquistato dal Napoli. Era il 1990 e Diego Maradona in città era venerato come un dio. Già nel 1987 il fuoriclasse argentino aveva regalato ai napoletani la gioia del primo successo in Serie A. Tra pochi mesi il sogno potrebbe ripetersi, visto che il Napoli di Spalletti può vantare 15 punti di vantaggio sulla seconda in classifica, l’Inter. Anche se mancano ancora 16 giornate alla fine del campionato.

La profezia di Massimo Troisi sul Napoli

Dopo il secondo scudetto della squadra di Maradona, Massimo Troisi aveva confessato i suoi pensieri nel corso di una intervista alla Rai in cui aveva fatto una profezia. “Il popolo di Napoli ha usato il nome di un mio film (‘Scusate il ritardo’) per festeggiare. – aveva ricordato – Li ringrazio, sono contento di essere servito a questo. Ho fatto il film solo per questo, per quando il Napoli avrebbe vinto lo Scudetto. E io mi auguro, e ci auguriamo, di poter usare molto presto un altro striscione con un mio film: ‘Ricomincio da tre’”.

Parole profetiche, appunto, che venerdì 17 febbraio verranno riproposte alle 21.25 su Rai 3 durante la messa in onda del film documentario del regista Marco Spagnoli su Massimo Troisi, intitolato ‘Buon compleanno Massimo’. Il documentario è prodotto dalla Samarcanda Film, in collaborazione con Rai Documentari, Regione Campania Film Commission e con l’Ufficio Cinema del Comune di Napoli. Nel film verranno raccontate la vita e il lavoro di Troisi, anche attraverso testimonianze mai sentite fino a questo momento. Non mancheranno nemmeno inedite immagini di repertorio dell’attore che qualcuno ha definito come uno dei più grandi artisti italiani del ‘900. Intanto Napoli si tiene stretta la sua profezia.

