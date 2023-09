Una notizia shock arriva oggi dalla regione dell’Essonne: l’attore e regista francese Mathieu Kassovitz, figura di spicco del cinema francese contemporaneo, è rimasto gravemente ferito in un incidente di moto avvenuto sul circuito automobilistico di Montlhery, situato non lontano da Parigi.



L’informazione è stata prontamente diffusa dalla tv BFM, che ha riferito di fonti vicine all’artista. Le condizioni di Kassovitz, secondo le prime informazioni, sarebbero gravi. L’artista è stato rapidamente soccorso sul luogo dell’incidente e, vista la gravità delle sue condizioni, è stato immediatamente trasferito all’ospedale del Kremlin-Bicetre, nella capitale.



Mathieu Kassovitz ha conquistato il mondo del cinema già nel 1995 con il suo film, “L’odio”, che non solo ha avuto un impatto significativo sulla società francese, ma ha anche ricevuto riconoscimenti internazionali. Il film, un affresco crudo e reale delle banlieue parigine, ha segnato un punto di svolta nel cinema francese e ha consolidato la fama di Kassovitz come uno dei più audaci registi della sua generazione. Oltre alla sua carriera di regista, Kassovitz ha avuto notevole successo anche come attore, con ruoli in vari film di successo sia francesi che internazionali.