Matilde Lorenzi, giovane sciatrice di soli 19 anni, ha perso la vita in un drammatico incidente sulle piste di Val Senales. La dinamica dell’accaduto è impressionante: Matilde ha colpito una porta con violenza dopo che uno dei suoi sci si era sganciato, subendo un trauma alla testa che è stato fatale. Adolfo Lorenzi, padre di Matilde, sta attraversando un momento di immenso dolore.

Con la voce spezzata dall’emozione, ha dichiarato: «Non portate fiori, ma aiuti per rendere le piste da sci più sicure». La famiglia invita a trasformare il loro lutto in un’iniziativa concreta per aumentare la sicurezza sulle piste. Adolfo spera che le parole di oggi possano tradursi in azioni concrete: «È un momento carico di emozioni».

Insieme alla moglie Elena e ai figli Giosuè e Lorenza, la famiglia si è recata a Bolzano per affrontare questa dolorosa perdita. Adolfo sottolinea l’importanza di proteggere i giovani atleti: «Vorremmo avviare una raccolta fondi per migliorare la sicurezza degli sciatori». Desidera fare il possibile affinché tragedie simili non si ripetano. Matilde avrebbe compiuto 20 anni tra due settimane, ma i suoi sogni e la sua vita si sono interrotti improvvisamente.

«Anche la Fisi appoggia questo progetto», afferma il padre, auspicando che il ricordo di Mati possa servire a salvare altre vite. Il rosario si terrà a Giaveno, e il funerale è previsto per giovedì. La famiglia invita tutti a partecipare per ricordare Matilde e supportare la causa per piste più sicure.