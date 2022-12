Brutte notizie per Mattarella: costretto ad annullare la cerimonia degli auguri

Preoccupazione per Sergio Mattarella. Anche se le sue condizioni di salute sono nel complesso buone. Il presidente della Repubblica risulta infatti ancora positivo al Covid, virus che aveva contratto una decina di giorni fa. Secondo quanto riporta una nota del Quirinale, Mattarella è al momento asintomatico, dopo aver avuto qualche linea di febbre nei giorni scorsi. Nulla di grave dunque, ma logicamente i suoi prossimi impegni sono stati annullati.

Sergio Mattarella

Come comunica una nota pubblicata dall’Ufficio stampa del Quirinale, Sergio Mattarella è stato costretto ad annullare la cerimonia di scambio degli auguri con i rappresentanti delle Istituzioni, delle forze politiche e della società civile, prevista per martedì 20 dicembre, e anche la sua partecipazione alla Conferenza degli Ambasciatori italiani al ministero degli Affari Esteri, in programma mercoledì 21.

Come appena accennato, il capo dello Stato è risultato positivo al Covid una decina di giorni fa, subito dopo aver partecipato alla Prima del Teatro La Scala di Milano per seguire la rappresentazione del Boris Godunov di Musorgskij. Insieme a lui sul palco reale c’erano il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il premier italiano Giorgia Meloni, il presidente del Senato Ignazio La Russa e il sindaco di Milano Giuseppe Sala.

A molti è venuto il sospetto che possa essere stato proprio uno di loro ad infettare Mattarella, considerando anche il fatto che proprio in quei giorni la Meloni ha comunicato di soffrire di uno stato influenzale. “È sostanzialmente asintomatico e continua a occuparsi dei suoi compiti, pur isolato nel suo appartamento al Quirinale”, avevano fatto sapere fonti vicine al presidente per rassicurare i cittadini italiani. Da ricordare infine che Sergio Mattarella si era vaccinato per la quarta volta contro il Covid-19 proprio qualche settimana fa. E fino alla serata della Scala era riuscito ad evitare di contagiarsi.

Soltanto due giorni fa, in occasione dell’86esimo compleanno di Papa Francesco, il capo dello Stato aveva inviato un messaggio di auguri al Pontefice. “In occasione del suo genetliaco desidero rivolgerle, a nome degli italiani tutti e mio personale, i più sinceri e cordiali auguri di benessere personale e di lunga e proficua prosecuzione del suo alto magistero. – ha scritto Mattarella – Risuonano con forza nelle menti e nei cuori le parole con le quali, anche in occasione di viaggi apostolici e di visite in diverse città d’Italia, Ella ha invitato a non perdere la speranza nell’avvio di concreti percorsi di dialogo, riconciliazione e solidarietà quali presupposti ineludibili per un futuro di pace. Con l’auspicio che l’ormai prossima ricorrenza del Natale possa ispirare in tutti azioni conseguenti con il valore universale della fratellanza, La prego di accogliere, Santità, oltre al mio personale saluto, i più fervidi e affettuosi auguri per il Suo compleanno e per le imminenti festività”.

