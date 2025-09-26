Flotilla, ancora follia! La risposta a Mattarella è shock. Pericolo puro

Appello del Presidente Mattarella: Priorità alla sicurezza degli equipaggi

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rivolto un appello formale agli equipaggi della Global Sumud Flotilla impegnati nella missione umanitaria verso Gaza. Nel comunicato ufficiale del Quirinale, il Capo dello Stato ha sottolineato la necessità di non mettere a rischio la propria incolumità, evidenziando come il rispetto della vita umana sia imprescindibile anche nel contesto delle sofferenze della popolazione di Gaza.

Mattarella ha riconosciuto l’importanza e la portata simbolica dell’iniziativa, ma ha invitato a considerare la proposta di mediazione avanzata dal Patriarcato Latino di Gerusalemme, che prevede la consegna degli aiuti in sicurezza, evitando così il passaggio diretto in una zona di conflitto attivo.

Posizione della Flotilla e risposta della Farnesina

La portavoce italiana della Global Sumud Flotilla ha respinto la proposta, affermando che accettare significherebbe rinunciare a far navigare le imbarcazioni in acque internazionali con il rischio di subire attacchi, e dunque ammettere l’operato di un governo ritenuto illegittimo. La Flotilla insiste nel voler mantenere la rotta diretta verso Gaza per rompere l’assedio della Striscia.

In risposta, il Ministero degli Esteri ha ribadito la pericolosità della missione, sconsigliando il proseguimento del viaggio. La Farnesina ha precisato che l’assistenza italiana sarà garantita solo a chi deciderà di fermarsi in Grecia o proseguire verso destinazioni sicure come l’Italia, mentre per chi tenterà di raggiungere Gaza l’assistenza sarà impossibile.

Contesto internazionale e rischi di escalation

La missione della Flotilla si inserisce in un quadro internazionale già estremamente teso. Le circa 50 imbarcazioni coinvolte hanno dichiarato la ferma volontà di non lasciare gli aiuti a Cipro, per non snaturare la propria missione.

Da Tel Aviv, il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa’ar ha avvertito che Israele non permetterà l’ingresso delle navi in una zona di combattimento attiva, né la violazione del blocco navale considerato legittimo. Questo monito evidenzia lo scontro tra le intenzioni umanitarie della Flotilla e la realtà militare sul terreno.

Bilanciare solidarietà umanitaria e sicurezza nazionale

L’Italia, attraverso l’appello del Presidente Mattarella e la prudenza espressa dalla Farnesina, cerca di mantenere un equilibrio delicato tra la necessità di fornire aiuti umanitari e la tutela della sicurezza dei cittadini coinvolti. La vicenda della Flotilla dimostra come ogni iniziativa simbolica nel contesto di Gaza possa rapidamente trasformarsi in una questione diplomatica complessa e potenzialmente pericolosa.

Il messaggio del Quirinale si configura quindi come una raccomandazione alla prudenza, accompagnata da un segnale politico chiaro: la consegna degli aiuti umanitari è un tema fondamentale, ma non può prescindere dalla salvaguardia della vita umana.