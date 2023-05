Etnia italiana, la reazione di Lollobrigida dopo la bacchettata di Mattarella: “Non si riferiva a me”

Sergio Mattarella contro Francesco Lollobrigida. In molti hanno letto l’intervento del Capo dello Stato alla cerimonia a Milano per il 150esimo anniversario dalla morte di Alessandro Manzoni come una bacchettata al ministro della Sovranità alimentare del governo Meloni che, nei giorni scorsi, aveva parlato di “etnia italiana da tutelare” e rischio di “sostituzione etnica”. Le parole pronunciate da Mattarella sono state molto chiare. Ma Lollobrigida, raggiunto da Repubblica per un commento, nega che il riferimento fosse rivolto a lui.

Mattarella contro Lollobrigida alla cerimonia per Alessandro Manzoni

“A proposito del romanticismo e del Risorgimento italiano si cita spesso la triade dio, patria e famiglia, quasi in contrapposizione alla triade della rivoluzione francese, libertà, eguaglianza, fraternità. – così Sergio Mattarella durante la cerimonia in onore di Alessandro Manzoni – È una cesura eccessivamente schematica. Il romantico e cattolico Manzoni, in verità, non rinnega i valori della rivoluzione francese, anzi, li approva e li condivide, insistendo soprattutto sul quello più trascurato, la fraternità”, aggiunge il presidente senza nominare mai Lollobrigida.

“Nella visione di Alessandro Manzoni è la persona, in quanto figlia di dio, e non la stirpe, l’appartenenza a un gruppo etnico o a una comunità nazionale, a essere destinataria di diritti universali, di tutela e di protezione. È l’uomo in quanto tale, non solo in quanto appartenente a una nazione, in quanto cittadino, a essere portatore di dignità e di diritti”, conclude poi Mattarella con quello che a molti è sembrato un riferimento alle parole pronunciate da Lollobrigida poco prima.