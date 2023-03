Mattarella presidente umano: ha regalato giocattoli ai piccoli sopravvissuti

Mattarella alla camera ardente

Il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, ha dimostrato la sua umanità e sensibilità ed nei confronti dei bambini sopravvissuti al naufragio di domenica scorsa nelle acque dello Ionio crotonese. Visitando l’ospedale di Crotone dove sono ricoverati i quindici superstiti, tra cui sei bambini, il presidente ha portato con sé dei doni per cercare di strappare loro un sorriso.



Mattarella ha voluto portare ai piccoli migranti salvati dalle onde alcuni peluche, una pianola e dei giocattoli radiocomandati. Il gesto del presidente ha avuto un grande impatto emotivo sui bambini e sul personale ospedaliero presente, che ha applaudito con entusiasmo.



La visita del presidente Mattarella vuole dimostrare l’impegno delle istituzioni italiane nei confronti dei migranti e della loro difficile situazione. In particolare, il gesto del presidente rappresenta un esempio di come anche i piccoli gesti possono fare la differenza per chi ha vissuto situazioni traumatiche come quella del naufragio.



La sensibilità e l’umanità dimostrate dal presidente Mattarella in questa occasione sono un esempio per tutti noi, che dovremmo sempre cercare di fare la nostra parte per aiutare chi si trova in difficoltà e dimostrare la nostra solidarietà nei confronti di chi vive situazioni di disagio e sofferenza.