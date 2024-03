Momenti di ansia per Matteo Berrettini nel corso del match di esordio al Masters 1000 di Miami. Il tennista azzurro in campo contro lo scozzese Andy Murray dopo aver vinto il primo set 6-4 ha avuto un capogiro sul 5-2 per l’ex n.1 a causa del clima caldo umido di questi giorni nella città della Florida.

Fortunatamente Berrettini è riuscito a non cadere appoggiandosi con tutta la sua forza alla racchetta. Poi è stato soccorso dai medici. Ora il campione romano decide di raccontare cosa gli è successo, spiegando di essere stato male fin dal mattino. Lo fa prima con una intervista e poi pubblicando un post su Instagram.

L’intervista di Matteo Berrettini

“La prestazione penso sia stata abbastanza buona nonostante tutto. – ha spiegato ieri Matteo Berrettini a Sky – Non mi sentivo bene da stamattina, mi sono svegliato strano. Non so bene cosa ho, sono molto debole, non ho mangiato praticamente niente. Però me lo sono detto già in passato, ne sono successe troppe, quindi il pensiero di non scendere in campo non era neanche possibile”.

“Nonostante questo ho giocato un’ottima partita a livello di qualità di gioco. – ha poi proseguito il tennista italiano – A un certo punto ho sentito proprio un calo grande e poi meriti a lui perché alla fine è sempre lì, sempre a mettere difficoltà in più, sempre solido. Anche nel terzo set, quando sembrava che le cose stessero girando un po’, ha giocato tre punti pazzeschi per non farsi breakkare. È un dispiacere, ma adesso ho bisogno di riposo. Tutto avrei pensato, tranne che subito arrivare in finale nel primo torneo, con un livello molto alto, con tante partite di fila e condizioni diverse. È stato un bello shock per il corpo, penso che ancora muscolarmente devo recuperare dalla settimana scorsa, però alla fine questo è quello che facciamo, ci adattiamo alle condizioni e cerchiamo di tirare fuori sempre il meglio”.

Il post su Ig

“Mi sono svegliato che stavo male. – scrive oggi Berrettini sulle sue storie Instagram – Mi sentivo debole ma ho deciso comunque di giocare. Ho provato a fare il massimo, purtroppo credo di aver avuto un virus intestinale che si è fatto sentire abbastanza. Per fortuna adesso è tutto fuori. Sto bene tutto a posto, solo un po’ di schifezze”.