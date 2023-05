Matteo Berrettini, il tennista italiano di punta, dopo il ritiro dagli Internazionali di Roma ha rinunciato anche al Roland Garros, il secondo Slam della stagione, a causa di un infortunio agli addominali. Il giocatore di tennis di 27 anni ha condiviso questa notizia deludente attraverso una storia Instagram, in cui ha rivelato i dettagli del suo recupero e i suoi piani futuri.



“Sto facendo buoni progressi con la mia riabilitazione,” ha scritto Berrettini, “e non vedo l’ora di tornare a gareggiare. Non sarò pronto in tempo per Parigi, quindi il mio ritorno sarà sull’erba all’Open di Stoccarda”. Questo messaggio chiarisce i dubbi che pendevano sulla sua partecipazione al Roland Garros, torneo che si svolge sulla terra rossa di Parigi.



Berrettini, uno dei giocatori più talentuosi del circuito ATP, ha avuto un inizio di stagione promettente, ma questo infortunio rappresenta un ostacolo notevole. Rinunciare al Roland Garros, uno degli eventi più prestigiosi del calendario del tennis, è certamente un colpo duro per il giocatore romano.



Nonostante l’ostacolo, il tono ottimista di Berrettini nel suo messaggio su Instagram mostra la sua determinazione a superare questo periodo difficile. La sua dichiarazione di non essere pronto “in tempo per Parigi” suggerisce che sta prendendo questa situazione con serieta’ e non vuole affrettare il suo ritorno in campo a discapito della sua salute a lungo termine.



Il fatto che abbia già pianificato il suo ritorno all’Open di Stoccarda, un torneo su erba, mostra la sua determinazione a rimanere competitivo e il suo desiderio di tornare più forte che mai.



In un momento in cui il tennis italiano sta vivendo una fase di crescita, con diversi giocatori che si stanno distinguendo a livello internazionale, l’assenza di Berrettini sarà sicuramente avvertita. Tuttavia, i fan possono prendere conforto dal fatto che il loro campione sta lavorando sodo per tornare in campo il prima possibile.



Mentre il mondo del tennis attende il suo ritorno, tutti auguriamo a Matteo Berrettini un pronto recupero e non vediamo l’ora di vederlo di nuovo in azione, più forte di prima.