Matteo Messina Denaro sarebbe molto vicino alla fine della sua vita terrena. Il boss mafioso si trova da cinque giorni ricoverato in terapia intensiva dopo aver subito un secondo delicato intervento. Ma le sue condizioni starebbero peggiorando ora dopo ora. Uno dei responsabili della morte dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, oltre che di decine di altri delitti di mafia, è affetto come noto da un tumore al colon al quarto stadio. Per questo ci sono poche speranze per lui.

Matteo Messina Denaro ricoverato: come sta

Da quanto si apprende, Matteo Messina Denaro, ricoverato in terapia intensiva in gravi condizioni, in questi giorni sarebbe sottoposto alla cosiddetta terapia del dolore che, spiega il primario del reparto di oncologia dell’ospedale di L’Aquila, “è stata riadattata perché non tutti i pazienti rispondono allo stesso modo”.

Che le condizioni del boss trapanese siano molto gravi lo dimostra anche l’arrivo nel capoluogo abruzzese di Lorenza Guttadauro, nipote e avvocato di Matteo Messina Denaro. Bisogna ricordare comunque che, dal momento del suo arresto, avvenuto qualche mese fa, il capo mafia è ricoverato in un reparto per detenuti, tenuto sotto stretta sorveglianza.