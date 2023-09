Il noto boss della mafia, Matteo Messina Denaro, si trova in una condizione critica. Ricoverato nel reparto detenuti dell’ospedale dell’Aquila, è stato dichiarato in coma irreversibile. Secondo quanto riportato dall’agenzia Ansa, i medici sospenderanno l’alimentazione nelle prossime ore.



Messina Denaro, che per anni è stato uno dei più ricercati capimafia, è stato arrestato il 16 gennaio scorso mentre era in cura presso la clinica privata “La Maddalena” a Palermo. Utilizzando un falso nome, era lì per una chemioterapia, necessaria a causa di un tumore. Questa malattia ora sembra averlo portato alle soglie della morte.



Il suo stato di salute è nettamente peggiorato nelle ultime settimane. Inizialmente incarcerato nel carcere dell’Aquila subito dopo il suo arresto, è stato poi trasferito all’ospedale della stessa città a seguito del rapido deterioramento delle sue condizioni.