Matteo Messina Denaro, Roberto Saviano scatena la polemica social: “Era dove tutti sapevano fosse”

Roberto Saviano non poteva certo sottrarsi dal commentare la notizia del giorno, quella dell’arresto di Matteo Messina Denaro. Lo scrittore napoletano decide di pubblicare un post su Twitter per esprimere tutti i suoi sentimenti dopo essere venuto a conoscenza che ormai anche l’ultimo grande boss corleonese è finito agli arresti, dopo ben 30 anni di latitanza. Ma le sue parole, come spesso gli accade, suscitano la reazione dei suoi numerosi hater. C’è chi polemizza perché pensa che Saviano stia cercando l’ennesima scusa per attaccare il governo guidato da Giorgia Meloni. E chi invece gli rinfaccia il fatto che, visto che tutti sapevano dove si nascondesse il boss, nessuno ha fatto nulla fino ad oggi.

Roberto Saviano

“L’ultimo sovrano della generazione stragista di Cosa Nostra non è riuscito più a nascondersi. Arrestato ‘U Siccu’ Matteo Messina Denaro. Ovviamente era nella sua terra: come tutti i capi era esattamente nel luogo dove tutti sapevano fosse”. È questo il post pubblicato da Roberto Saviano su Twitter che scatena una polemica infinita. “Ma infatti Robbè! È una vergogna che il Governo Meloni ci ha messo ben tre mesi per metterlo al gabbio”, ironizza qualcuno.

L’ultimo sovrano della generazione stragista di #CosaNostra non è riuscito più a nascondersi. Arrestato “U Siccu” #MatteoMessina Denaro! Ovviamente era nella sua terra: come tutti i capi era esattamente nel luogo dove tutti sapevano fosse. — Roberto Saviano (@robertosaviano) January 16, 2023

“Fatti una domanda e datti una risposta. Visto che tutti sapevano come mai e stato arrestato adesso con al governo Giorgia Meloni e non quando al governo c’erano tutti i tuoi amichetti?”, domanda polemicamente un altro. “Si sapeva già da mesi. – si dimostra sicuro di sé un altro hater – Avrà stretto un accordo con lo Stato e prenotato già tutti i migliori esami e cure mediche disponibili. Tutto sto cinema si poteva anche evitare. Poi da cristiano sono d’accordo, mai giudicare e perdonare. Complimenti alle forze del bene”.

“E allora se tutti sapevano dove fosse come dici tu, allora perché durante questi 30 anni governati sempre dal tuo partito, non lo hanno preso?”, così un altro utente incalza Roberto Saviano. “Ciao Roberto. – lo informa un altro ancora – Sky dice che Piantedosi qualche giorno fa ha lasciato intendere che erano previsti sviluppi sul caso Matteo Messina Denaro. Normale? Il giornalista ha detto ‘evidentemente il Governo sapeva..’”.

“E tu se lo sapevi perché non sei andato in procura per dettagli e piano d’azione…imbrattacarte”, lo accusa un altro ancora. “Confermi dunque che da molti anni i governo di sinistra non eletti hanno chiuso un occhio? Grave la tua affermazione. Se hai info a riguardo portale subito al giudice! Lo stesso sospetto lo hanno molti semplici cittadini, fa qualcosa ti prego”, lo incalza infine un altro. Ma i commenti sono migliaia.

