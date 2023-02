Travaglio assolto, Renzi condannato: i giudici danno ragione al giornalista

Matteo Renzi perde la causa contro Marco Travaglio. Il leader di Italia Viva è stato condannato in primo grado a risarcire con 42mila euro il direttore de Il Fatto quotidiano, che l’ex premier aveva querelato nel 2019 quando Travaglio si era collegato a una trasmissione tv su La7 dal suo studio esibendo, alle sue spalle, un rotolo di carta igienica con stampata sopra la faccia di Renzi.

Renzi aveva querelato Travaglio chiedendo un risarcimento di 500mila euro, ma sarà lui a doverne pagare 42mila. Fu solo satira, dunque: “sono in un regime totalitario – si legge nel dispositivo della sentenza emessa dal Tribunale di Firenze – è vietato ridicolizzare un personaggio politico“.

“Un personaggio politico in uno stato democratico deve tollerare immagini satiriche della sua persona e del suo volto – continuano i giudici che hanno assolto Travaglio è condannato Renzi a, anche impresse su gadget come quello di causa, perché solamente in un regime totalitario è vietato criticare o ridicolizzare un personaggio politico”.