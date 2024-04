Mauro Corona in lacrime: il dolore per il tumore della figlia

Mauro Corona è stato ospite a “Verissimo” insieme alla figlia Marianna. Durante l’intervista con Silvia Toffanin, il noto alpinista e scultore è scoppiato in lacrime parlando della terribile malattia che ha colpito la figlia. Scopriamo insieme le sue parole. (Continua a leggere dopo la foto)

Mauro Corona in lacrime a “Verissimo”

Nella puntata di ieri, sabato 6 aprile, Silvia Toffanin ha condotto un'intervista emozionante con Mauro Corona, ospite per la prima volta in televisione insieme alla figlia Marianna. La coppia padre-figlia ha toccato cordi profonde parlando del loro legame speciale e della comune passione per la montagna. Marianna ha condiviso il suo viaggio personale, rivelando di aver affrontato una lotta contro un tumore al colon quando aveva 38 anni. Per lei, la malattia è stata come una montagna: inizialmente destabilizzante, ma poi affrontata con coraggio, combattuta e superata. "In montagna ho avuto un blocco. La vita mi chiedeva un passo indietro e così ho cercato di fare dopo. La malattia mi ha lasciato grosse fragilità. Oggi sto bene, devo fare sempre i miei controlli periodici e sono monitorata sempre e si procede", ha raccontato Marianna.

Mauro Corona, le parole sulla malattia della figlia

Durante la sua intervista a "Verissimo", Mauro Corona si è lasciato andare ad un'emozionante confessione in merito al suo percorso durante la terribile malattia che ha colpito sua figlia Marianna. "La vita ha iniziato a togliermi tanto con la malattia di mia figlia Marianna. Mi ha tolto l'anima e mi è crollato tutto. Però da ogni dramma può esserci una luce. Sono rimasto veramente scosso. Non è stato facile, lo ammetto. Io e lei abbiamo due caratteri che non si esprimono molto. Ho intuito la sua paura e il suo terrore dell'essere ai ferri corti con la vita e questa è la cosa più brutta. Non ho più sogni adesso. Mi sono accorto che riparto ogni mattino da quello che resta", ha dichiarato Corona in lacrime.

I problemi con l’alcol

Mauro Corona ha spiegato che uscire dai suoi problemi con l’alcol è molto difficile. “Il demonio è sempre lì, sto cercando di fare il possibile ma dall’alcol non si esce. Il mio problema con l’alcol è che non sto male. Mi alzo la mattina e non ho postumi. Sono qui a 74 anni ed è una fortuna“. Marianna ha confessato a Silvia Toffanin, durante la sua intervista a “Verissimo”, di essere molto preoccupata per i problemi di alcolismo del padre. “Ho paura dei problemi che papà ha con l’alcol perché è una cosa che ti uccide piano piano. Questo mi preoccupa, lo ammetto“, ha dichiarato la figlia di Mauro Corona.